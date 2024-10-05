Beşiktaş, Gaziantep FK ile karşılaşıyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Gaziantep FK ile karşılaşıyor

Beşiktaş, Süper Lig'deki namağlup unvanını korumak için Gaziantep FK ile deplasmanda mücadele edecek.

05.10.2024 11:47
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Gaziantep FK'nin konuğu olacak.

Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Hafta içinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, Gaziantep deplasmanında namağlup ünvanını korumaya çalışacak.

Ligde çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlik yaşayan siyah-beyazlı takım, 16 puan topladı.

Süper Lig'de oynadığı 6 maçta birer galibiyet ve beraberlik alan, 4 kez de yenilen Gaziantep FK ise hanesine 4 puan yazdırabildi.

Tek puan kaybı deplasmanda

Sezona üst üste galibiyetlerle başlayan Beşiktaş, ligdeki tek puan kaybını deplasmanda yaşadı.

Siyah-beyazlı takım, ligde Samsunspor ve Kayserispor deplasmanlarından galibiyetle dönerken, Trabzonspor'a konuk olduğu maçta ise rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Masuaku'nun cezası bitti

Beşiktaş'ta kart cezası nedeniyle Kayserispor'la oynanan maçta görev yapamayan Arthur Masuaku, Gaziantep deplasmanında kadrodaki yerini alacak.

Sakatlığı nedeniyle Eintracht Frankfurt maçında kaleyi Ersin Destanoğlu'na bırakan Mert Günok'un durumu ise bugün yapılacak son antrenmanda netlik kazanacak.

Tedavileri süren Necip Uysal ve Al Musrati ise müsabakada forma giyemeyecek.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Gaziantep FK, Gaziantep, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Gaziantep FK ile karşılaşıyor - Son Dakika

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