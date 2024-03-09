Beşiktaş, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışması üzerinde duruldu. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla son erdi.
Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Ardından saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Gaziantep'e gidecek olan Beşiktaş kafilesi, burada kampa girecek. - İSTANBUL
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Sivassporlu futbolcu Rey Manaj, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor ile oynanan maçta attığı golle bu sezonki gol sayısını 19'a yükseltti. Manaj'ın golü, maçın 64. dakikasında serbest vuruştan geldi.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta Corendon Alanyaspor'un gollerini 49. dakikada Hassan ve 79. dakikada Oğuz Aydın kaydederken, EMS Yapı Sivasspor'un tek golünü 64. dakikada Manaj attı. Karşılaşmayı Corendon Alanyaspor 2-1 kazandı.
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor'a 2-1 yenilerek bu sezonki 9. mağlubiyetini yaşadı. Kırmızı-beyazlılar, ligde oynadığı 29 maçta 35 gol atarken, kalesinde ise 39 gol gördü.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kemerburgaz Yüzme Havuzu'nun açılışını yaparken, Zeytinburnu'ndaki Veliefendi Kapalı Yüzme Havuzu'nun temelini attı. Bakan Bak, Türkiye'de bir spor devrimi yaşandığını belirterek, ülke çapında son 5-6 yılda 10 milyondan fazla çocuğa yüzme öğretildiğini söyledi. Ayrıca, bağımlılıkla, uyuşturucuyla ve kötü alışkanlıklarla mücadele konusunda da önemli çalışmalar yaptıklarını vurguladı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor, evinde karşılaştığı Alanyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Maçta Manaj'ın golüne karşılık olarak Hassan ve Oğuz Aydın'ın attığı gollerle Alanyaspor galip geldi. Sarı kartlar ise Caktas, Koita, Manaj, Balkovec ve Aliti'ye çıktı.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında Halkbank, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Maçın setleri 11-25, 20-25, 17-25 şeklinde sonuçlandı.
Ergene ilçesinde düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları etkinliklerine 14 İlkokul ve 336 sporcu katıldı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, etkinliklerin amacının öğrencilere sporu sevdirmek ve geleneksel çocuk oyunlarını yaşatmak olduğunu belirtti. Etkinlikler 11 Mart'ta sona erecek.
Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Büyükler Türkiye Şampiyonası'na 53 ilden 940 sporcu katılıyor. Şampiyonaya ilgi büyük.
Ücretli dizi, film ya da maç izleme hizmeti veren platformların hizmetini kaçak olarak sunan mecralar bulunuyor. IP TV ve kaçak yayın izleyen kullananlar 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.
FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2025'in resmi logosu, 2023 turnuvasının öncesinde açıklanan Kadınlar EuroBasket kupasının güzelliğini ve gücünü yansıtan canlı renklerle birlikte tanıtıldı. Logoda dört ev sahibi ülkenin marka kimliği ve final turuna hazırlanan şehirlerin özel renk desenleri yer aldı. Kadınlar EuroBasket 2025, dört ülkede düzenlenecek ve ilk kez ortak ev sahipliği formatı uygulanacak.
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