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Beşiktaş, Gedson Fernandes transferini açıkladı - Son Dakika

Beşiktaş, Gedson Fernandes transferini açıkladı

03.02.2022 19:08
Beşiktaş, Gedson Fernandes transferini açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in transferi konusunda oyuncunun kulübü Benfica ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in transferi konusunda oyuncunun kulübü Benfica ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Siyah beyazlı kulüp, Benfica'ya 6 milyon Euro transfer bedeli ödeyecek. Oyuncunun sözleşmesi 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren başlayacak. Beşiktaş, Portekizli futbolcu ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Ayrıca, Beşiktaş'ın oyuncuyu başka bir kulübe kiralaması veya satması durumunda, elde edilecek gelir Benfica ve Beşiktaş arasında yarı yarıya paylaşılacak.Beşiktaş Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in  1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere  transferi konusunda SL Benfica Kulübü  ile anlaşmaya varılmıştır. SL Benfica Kulübü'ne 6.000.000 Avro transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 1 Temmuz 2022 tarihinden başlamak üzere dört yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek gelir Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında yüzde 50 - yüzde 50 olarak paylaşılacaktır."


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Gedson Fernandes, Beşiktaş, 1 Temmuz, Benfica, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Gedson Fernandes transferini açıkladı - Son Dakika Spor


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