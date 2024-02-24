Spor

Beşiktaş, genç futbolcusu Arda Berk Özüarap ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde genç futbolcumuz Arda Berk Özüarap ile bir araya geldi. 2018 yılından bu yana gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde sürdüren, Arda Berk Özüarap ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandı. Beşiktaşımıza uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Arda Berk Özüarap'a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi. - İSTANBUL