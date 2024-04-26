Beşiktaş, genç futbolcuların sözleşme sürelerini uzattı

Spor

Beşiktaş, genç futbolcuları Serkan Emrecan Terzi, Göktuğ Baytekin ve Yakup Arda Kılıç'ın sözleşme sürelerini uzattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen 3 oyuncudan Serkan Emrecan Terzi ve Göktuğ Baytekin'in sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar, Yakup Arda Kılıç'ın mukavelesinin ise 2027-2028 sezonu sonuna dek uzatıldığı belirtildi.

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, imza töreninde bir araya geldiği 3 futbolcuya başarı dileğinde bulundu.