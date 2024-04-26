Beşiktaş, genç futbolcuların sözleşme sürelerini uzattı - Son Dakika
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Beşiktaş, genç futbolcuların sözleşme sürelerini uzattı

Beşiktaş, genç futbolcuların sözleşme sürelerini uzattı

Beşiktaş, altyapısından yetişen Serkan Emrecan Terzi, Göktuğ Baytekin ve Yakup Arda Kılıç'ın sözleşme sürelerini uzattı. Terzi ve Baytekin'in sözleşmesi 2026-2027 sezonu sonuna kadar, Kılıç'ın sözleşmesi ise 2027-2028 sezonu sonuna dek uzatıldı. Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, imza töreninde futbolculara başarı dileğinde bulundu.

26.04.2024 16:57
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Beşiktaş, genç futbolcuları Serkan Emrecan Terzi, Göktuğ Baytekin ve Yakup Arda Kılıç'ın sözleşme sürelerini uzattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen 3 oyuncudan Serkan Emrecan Terzi ve Göktuğ Baytekin'in sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar, Yakup Arda Kılıç'ın mukavelesinin ise 2027-2028 sezonu sonuna dek uzatıldığı belirtildi.

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, imza töreninde bir araya geldiği 3 futbolcuya başarı dileğinde bulundu.

Kaynak: AA

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