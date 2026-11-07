Beşiktaş, Gençlerbirliği maçında iç sahada 6'da 6 için yarın sahaya çıkacak - Son Dakika
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Beşiktaş, Gençlerbirliği maçında iç sahada 6'da 6 için yarın sahaya çıkacak

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın saat 21.00'de Tüpraş Stadı'nda Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Siyah-beyazlılar, ligde sahasındaki 5 maçı da kazanarak Gençlerbirliği'ni yenip milli maç arasına kayıpsız girmeyi ve iç sahada 6'da 6 yapmayı hedefliyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın kapanış maçında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı ve 19 puan topladı.

Son haftalarda istediği saha sonuçlarını alamayan Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni yenerek milli maç arasına kayıpsız girmeyi hedefliyor.

Tek eksik Miretti

Siyah-beyazlılarda Gençlerbirliği maçı öncesinde tek eksik oyuncu bulunuyor.

Sakatlığı bulunan İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti'nin müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

Ceza sınırındakiler

Siyah-beyazlı takımda üç futbolcu ceza sınırında yer alıyor.

Kaptan Orkun Kökçü, Emirhan Topçu ve Leandro Trossard, Gençlerbirliği karşısında sarı kart görmesi durumunda milli aranın ardından TÜMOSAN Konyaspor ile oynanacak maçta cezalı olacak.

Son 5 maçta 1 galibiyet aldı

Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 5 karşılaşmada 1 kez sahadan galip ayrıldı.

Ligde 8. haftada Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 yenilen siyah-beyazlılar, 9. haftada konuk ettiği İstanbul Başakşehir'i aynı skorla mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş, 10. haftada ise konuk olduğu Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında ise 3. haftada Crystal Palace ile sahasında 2-2'lik eşitliği bozamazken 4. haftada da Celtic'e deplasmanda 3-2 mağlup oldu.

Bu süreçte 8 gol kaydeden Beşiktaş, kalesinde ise 9 gol gördü.

"Dolmabahçe"de hedef Süper Lig'de 6'da 6

Bu sezon Süper Lig'de sahasında oynadığı 5 maçı da kazanan siyah-beyazlı takım, Gençlerbirliği karşısında galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Ligde Eyüpspor (1-0), Çorum FK (6-2), Erzurumspor FK (3-0), Kocaelispor (2-1) ve İstanbul Başakşehir'i (2-0) yenen Beşiktaş, iç sahada yoluna kayıpsız devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 14 gol atarken, 3 gole engel olamadı.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında ise Midtjylland (1-0), Hradec Kralove (1-0), Kauno Zalgiris (3-0) ve Olimpik Marsilya'yı (4-1) yenerken, Crystal Palace ile de (2-2) berabere kaldı ve yenilgi yüzü görmedi.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigGençlerbirliğiBeşiktaşTüpraşSporSon Dakika

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