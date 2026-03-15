Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 2-0 Yendi - Son Dakika
Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 2-0 Yendi

15.03.2026 22:51
Murat Kaytaz, zorlu deplasmanda 3 puan almaktan dolayı mutlu olduklarını açıkladı.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Murat Kaytaz, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından, "Bu hafta özel olarak önlemler aldık. Takımımız ve oyuncularımız iyi mücadele ettiler. Bu zor deplasmandan 3 puanla döndüğümüz için mutluyuz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına maçın ardından üst solunum yolu enfeksiyonu geçirerek rahatsızlanan Sergen Yalçın'ın yerine yardımcısı Murat Kaytaz katıldı. Kaytaz, "Türkiye önemli bir değerini kaybetti. İyi bir Beşiktaşlı olan İlber Hocamızı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Hocamızın bir rahatsızlığı var. Maç öncesi de otelde bayağı bir düşüş yaşadı. Serum aldı. Doktorlar iyileştirmek için, ayağa kaldırmak için mücadele ettiler. Takımı yalnız bırakmak istemedi. Şu an soyunma odasında da birkaç serum bağlandı. Bayağı bir düştü. Onun için bu maçı değerlendirecek olursak, rakip 10 kişi kaldıktan sonra farklı bir oyun planı oldu. Burası zor bir deplasman, Volkan Hoca geldikten sonra daha dirençli bir takım olacağını bekliyorduk zaten. Özellikle duran toplarda en az bizim kadar etkili olan bir takım. Bu hafta özel olarak önlemler aldık. Takımımız ve oyuncularımız iyi mücadele ettiler. Bu zor deplasmandan 3 puanla döndüğümüz için mutluyuz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

