Beşiktaş Gençlere Yönelik Proje Tanıtıldı - Son Dakika
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Beşiktaş Gençlere Yönelik Proje Tanıtıldı

15.07.2026 18:20
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Beşiktaş, 18 yaş altı taraftarları için GenBeşiktaş Projesi'ni Düzce’de tanıttı.

Beşiktaş Kulübünün 18 yaş altındaki taraftarlarını kulübe kazandırmayı amaçlayan GenBeşiktaş Projesi, Düzce'de düzenlenen programla tanıtıldı.

BJK Üyelik ve Sicil Kurulu tarafından 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerin kulübe resmi üye olmasını sağlayarak küçük yaşlardan itibaren aidiyet duygusu kazanmaları ve ilerleyen yıllarda kulübün karar mekanizmalarında yer alabilecek bireyler olarak yetişmeleri amacıyla hayata geçirilen GenBeşiktaş Projesi'nin tanıtımı, 1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneğinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Programda konuşan Beşiktaş Kulübü Üyelik ve Sicil Kurulu Başkanı Sefa Bağcı, GenBeşiktaş'ın uzun süredir üzerinde çalıştıkları önemli bir proje olduğunu söyledi.

Üyelik sistemindeki sorunları çözdükten sonra projeyi hayata geçirdiklerini belirten Bağcı, "Camiamızın uzun yıllardır beklediği bu projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. GenBeşiktaş, dünyanın en iyi çocuk ve gençlik kulüpleri arasında yer alacak. En önemli özelliklerinden biri ise üyeliğin hediye edilebilir olması." dedi.

1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ömer Faruk Kubilay da göreve geldikleri günden bu yana sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verdiklerini dile getirerek çocuklardan yaşlılara kadar toplumun her kesimine ulaşmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kubilay, Beşiktaş'ın değerlerini en iyi şekilde temsil etmeye gayret ettiklerine işaret ederek "Bizden önce emek verenlerin taşıdığı bayrağı daha da yukarıda tutmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından GenBeşiktaş üyesi olan 100 çocuğa üyelik kartları teslim edildi. Kubilay da Bağcı'ya coğrafi işaret tescilli Düzce bıçağı hediye etti.

Programa, üyelik ve sicil kurulu ile dernek üyeleri, Beşiktaşlı aileler ve çocuklar katıldı.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Futbol, Düzce, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Gençlere Yönelik Proje Tanıtıldı - Son Dakika

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