Beşiktaş Genel Kurulunda Oylar Kullanıldı

Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy verme işlemi tamamlandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda siyah-beyazlı kulübün yeni başkanının belli olacağı kongrede üyeler, 30 sandıkta oy kullandı.

27 bin 588 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi.

Kulüpten alınan bilgiye göre, Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy'un başkanlık yarışı verdiği genel kurula, yaklaşık 5 bin 500 üye katıldı.