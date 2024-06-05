Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst ile sözleşme imzaladı

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Beşiktaş , Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Süper Lig'de sezonu yardımcı antrenör Serdar Topraktepe ile tamamlayan Beşiktaş'ta bir süredir devam eden teknik direktör arayışı son buldu. Siyah-beyazlı ekip, son olarak İskoç ekibi Glasgow Rangers'ı çalıştıran 49 yaşındaki Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile 2+1 yıllığına anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada Giovanni van Bronckhorst'un yardımcılıklarını ise Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe'nin yapacağı belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulumuz tarafından yeni dönem yapılanmasıyla ilgili gerçekleştirilen detaylı çalışmalar sonucu Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğüne Hollandalı Giovanni van Bronckhorst getirilmiştir.

2+1 yıllık anlaşmaya varılan Giovanni van Bronckhorst'un yardımcılıklarını Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe yapacaktır. Yeni Teknik Direktörümüzün imza töreni ile ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Giovanni van Bronckhorst'a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."