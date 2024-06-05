Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst ile sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Süper Lig'de sezonu tamamlayan yardımcı antrenör Serdar Topraktepe ile teknik direktör arayışını sonlandırdı. Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandı. Yardımcılıklarını Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe yapacak.

05.06.2024 19:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Beşiktaş, Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Süper Lig'de sezonu yardımcı antrenör Serdar Topraktepe ile tamamlayan Beşiktaş'ta bir süredir devam eden teknik direktör arayışı son buldu. Siyah-beyazlı ekip, son olarak İskoç ekibi Glasgow Rangers'ı çalıştıran 49 yaşındaki Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile 2+1 yıllığına anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada Giovanni van Bronckhorst'un yardımcılıklarını ise Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe'nin yapacağı belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulumuz tarafından yeni dönem yapılanmasıyla ilgili gerçekleştirilen detaylı çalışmalar sonucu Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğüne Hollandalı Giovanni van Bronckhorst getirilmiştir.

2+1 yıllık anlaşmaya varılan Giovanni van Bronckhorst'un yardımcılıklarını Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe yapacaktır. Yeni Teknik Direktörümüzün imza töreni ile ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Giovanni van Bronckhorst'a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: DHA

Giovanni Van Bronckhorst, Serdar Topraktepe, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst ile sözleşme imzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hakkari Belediyesi’ne kayyuma ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari Belediyesi'ne kayyuma ilk yorum
18:39 Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman görüşecek Yeni açıklama var Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman görüşecek? Yeni açıklama var
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti
16:31 Ak Parti’nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi Ak Parti'nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi
15:00 Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari’de ortalık karıştı Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari'de ortalık karıştı
19:59 Teklif ettikleri paraya bakın Yusuf Yazıcı’ya Arabistan’dan dev talip Teklif ettikleri paraya bakın! Yusuf Yazıcı'ya Arabistan'dan dev talip
19:06 Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst oldu Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst oldu
17:26 Gelirse yer yerinden oynar Mourinho’nun transfer listesinin başında o yıldız var Gelirse yer yerinden oynar! Mourinho'nun transfer listesinin başında o yıldız var
17:16 Borsa ve kriptoya vergi gelecek mi Bakan Şimşek’ten açıklama var Borsa ve kriptoya vergi gelecek mi? Bakan Şimşek'ten açıklama var
17:04 Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı
16:33 Yahudilerden Kudüs’te provokatif bayrak yürüyüşü Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediler Yahudilerden Kudüs'te provokatif bayrak yürüyüşü! Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 20:16:47. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement