Beşiktaş, Giresunspor deplasmanından 41-23'lük galibiyetle namağlup lider döndü

Beşiktaş, Giresunspor deplasmanından 41-23'lük galibiyetle namağlup lider döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Giresunspor'u 41-23'lük skorla geçti. Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını 20-10 önde kapatan siyah-beyazlılar, ikinci devrede farkı büyüterek namağlup liderliğini korudu.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Giresunspor'u 41-23 yendi.
Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndaki maçın ilk yarısı, siyah-beyazlı ekibin 20-10 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda farkı daha da açan Beşiktaş, rakibini 41-23 mağlup etti.
Bu sonuçla Beşiktaş, ligde namağlup liderliğini sürdürdü.
Kaynak: AA
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