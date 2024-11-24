Beşiktaş-Göztepe Maçı İlk Yarısı 2-2 Beraberlikle Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş-Göztepe Maçı İlk Yarısı 2-2 Beraberlikle Sona Erdi

Beşiktaş-Göztepe Maçı İlk Yarısı 2-2 Beraberlikle Sona Erdi

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, Göztepe ile oynadığı maçın ilk yarısını 2-2 tamamladı.

24.11.2024 20:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Tüpraş

Hakemler: Alper Akarsu, Kerem Ersoy, Bahtiyar Birinci

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Al Musrati, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Masuaku, Semih Kılıçsoy

Göztepe: Lis, Ogün Bayrak, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, İsmail Köybaşı, Dennis, Solet (Dk. 43 Hugo), Matsuki, Juan, Romulo

Goller: Dk. 3 Semih Kılıçsoy, Dk. 10 Bokele (Kendi kalesine) (Beşiktaş), Dk. 12 Bokele, Dk. 32 Taha Altıkardeş (Göztepe)

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Beşiktaş-Göztepe maçının ilk yarısı 2-2 sona erdi.

3. dakikada Beşiktaş öne geçti. Svensson'un sağdan ortaladığı topu Semih Kılıçsoy altıpasın önünde şık bir voleyle ağlara gönderdi: 1-0.

10. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Rashica'nın ara pasında kalesini terk eden Lis'in ceza sahası dışı sol çaprazında uzaklaştırmak istediği top takım arkadaşı Bokele'ye çarparak filelerle buluştu: 2-0.

12. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Helinton'un arka direkte kafayla vurduğu top üst direğe çarparak Bokele'nin önüne düştü, Göztepeli oyuncu kafayla topu ağlara gönderdi: 2-1.

32. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Taha Altıkardeş'in kafa vuruşunda, top uzak direğin dibinden ağlara gitti: 2-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 berabere bitti.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Semih Kılıçsoy, Beşiktaş, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş-Göztepe Maçı İlk Yarısı 2-2 Beraberlikle Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:54 İstanbul’daki aile katliamında yeni detaylar Şahıs, kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Şahıs, kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış
19:52 Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı
19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
18:24 Saadet Partisi’nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan
16:53 19 ilimizde eğitime kar engeli 19 ilimizde eğitime kar engeli
14:06 Yıllık maaşı 20 milyon olan futbolcu 65 euro yüzünden hapse girebilir Yıllık maaşı 20 milyon olan futbolcu 65 euro yüzünden hapse girebilir
14:06 İbrahim Tatlıses’ten sahneye yaklaşan hayranına duygulandıran jest İbrahim Tatlıses'ten sahneye yaklaşan hayranına duygulandıran jest
13:49 Kerem Aktürkoğlu’nun yeni takımını Galatasaray’ın eski yıldızı açıkladı Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımını Galatasaray'ın eski yıldızı açıkladı
13:47 Tunceli’de eylemler 10 günlüğüne yasaklandı Tunceli'de eylemler 10 günlüğüne yasaklandı
13:45 Filistin’e destek için Cola Gaza’yı çıkardı Filistin'e destek için Cola Gaza'yı çıkardı
13:38 Ağıralioğlu’ndan ’’Konfor’’ ve Şatafat’’ çıkışıyla tepki çeken MYK üyesinin sözlerine ilk yorum Ağıralioğlu'ndan ''Konfor'' ve Şatafat'' çıkışıyla tepki çeken MYK üyesinin sözlerine ilk yorum
13:32 Tottenham, Galatasaray’ın istediği Heung-min Son için kararını verdi Tottenham, Galatasaray'ın istediği Heung-min Son için kararını verdi
13:31 Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı’dan şoke eden itiraf: Bebek başına 750 TL ödüyordum Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı'dan şoke eden itiraf: Bebek başına 750 TL ödüyordum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 21:31:14. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş-Göztepe Maçı İlk Yarısı 2-2 Beraberlikle Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.