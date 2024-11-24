Stat: Tüpraş
Hakemler: Alper Akarsu, Kerem Ersoy, Bahtiyar Birinci
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Al Musrati, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Masuaku, Semih Kılıçsoy
Göztepe: Lis, Ogün Bayrak, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, İsmail Köybaşı, Dennis, Solet (Dk. 43 Hugo), Matsuki, Juan, Romulo
Goller: Dk. 3 Semih Kılıçsoy, Dk. 10 Bokele (Kendi kalesine) (Beşiktaş), Dk. 12 Bokele, Dk. 32 Taha Altıkardeş (Göztepe)
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Beşiktaş-Göztepe maçının ilk yarısı 2-2 sona erdi.
3. dakikada Beşiktaş öne geçti. Svensson'un sağdan ortaladığı topu Semih Kılıçsoy altıpasın önünde şık bir voleyle ağlara gönderdi: 1-0.
10. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Rashica'nın ara pasında kalesini terk eden Lis'in ceza sahası dışı sol çaprazında uzaklaştırmak istediği top takım arkadaşı Bokele'ye çarparak filelerle buluştu: 2-0.
12. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Helinton'un arka direkte kafayla vurduğu top üst direğe çarparak Bokele'nin önüne düştü, Göztepeli oyuncu kafayla topu ağlara gönderdi: 2-1.
32. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Taha Altıkardeş'in kafa vuruşunda, top uzak direğin dibinden ağlara gitti: 2-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 berabere bitti.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş-Göztepe Maçı İlk Yarısı 2-2 Beraberlikle Sona Erdi - Son Dakika
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