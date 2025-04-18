Beşiktaş, Göztepe Maçına Hazır

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 32'nci haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Göztepe maçı için bugün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla İzmir'e giderek kampa girecek.