Beşiktaş-Göztepe Maçına Hazırlık Tamamlandı

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmayla sona erdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadı'nda Göztepe ile karşılaşacak.