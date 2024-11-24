Beşiktaş-Göztepe Maçında VAR Erkan Engin - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş-Göztepe Maçında VAR Erkan Engin

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, Göztepe'yi konuk edecek. VAR hakemi Erkan Engin olacak.

24.11.2024 12:29
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Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Beşiktaş-Göztepe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Engin olacak.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, bugün saat 19.00'da Göztepe'yi konuk edecek. Müsabakada hakem Alper Akarsu düdük çalacak. Akarsu'nun yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Bahtiyar Birinci yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Burak Olcar olacak.

İki ekip arasındaki maçın VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. AVAR'da ise Hakan Yemişken eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş-Göztepe Maçında VAR Erkan Engin - Son Dakika

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