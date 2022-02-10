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Beşiktaş-Göztepe maçından notlar - Son Dakika

Beşiktaş-Göztepe maçından notlar

10.02.2022 20:42
Beşiktaş-Göztepe maçından notlar

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Göztepe ile evinde oynadığı maçta Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasına göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Göztepe ile evinde oynadığı maçta Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasına göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Önder Karaveli, Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalınan maçta ilk 11'de oynattığı Michy Batshuayi, Can Bozdoğan, Necip Uysal ve Emirhan İlkhan'ı, Göztepe karşısında yedek soyundurdu. Sakatlığı bulunan Valentin Rosier ise kadroda yer alamadı.

Beşiktaş'ta bu isimlerin yerine Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin, Rachid Ghezzal ve Kerem Kalafat ilk 11'de şans buldu.

Karaveli dörtlü savunmaya döndü

Fraport TAV Antalyaspor karşısında oyunun büyük bölümünde üçlü savunmayla takımını oynatan Önder Karaveli, Göztepe maçında dörtlü savunmayla mücadele etti.

Francisco Montero ve Domagoj Vida savunmanın göbeğinde görev alırken, Rıdvan Yılmaz sol bekte forma giydi.

Rosier'in yokluğunda ise sezon başında Uşakspor'a kiralanan ve devre arasında yeniden kadroya dahil edilen Kerem Kalafat sağ bekte oynadı.

Siyah-beyazlı takımda Josef de Souza, savunmaya dönük orta saha görevini yerine getirmeye çalıştı. Fraport TAV Antalyaspor maçında kırmızı kart gören ve ligdeki Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek Miralem Pjanic de kupa maçında şans yakaladı.

Orta sahanın sağında Ghezzal, solunda ise Alex görev aldı. Hücuma destek görevini ise Oğuzhan yerine getirmeye çalıştı.

Beşiktaş formasıyla 2019-2020 sezonunda birer Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda görev alan Kerem Kalafat, uzun bir aradan sonra aynı şansı yakaladı.

Larin iki maç sonra ilk 11'de

Batshuayi'nin yerine forvette görev alan Larin, iki maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Ligin 23. haftasındaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında kadroda olmasına rağmen şans bulamayan Larin, Fraport TAV Antalyaspor karşısında ise sonradan oyuna dahil olmuştu.

Stat boş kaldı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan ve Türkiye Kupası'nı önüne hedef olarak koyan Beşiktaş'ın Göztepe ile oynadığı karşılaşmaya taraftarlar fazla ilgi göstermedi.

Vodafone Park tribünleri boş kalırken, mücadeleyi 5 bine yakın taraftar izledi.

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Türkiye Kupası, Antalyaspor, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş-Göztepe maçından notlar - Son Dakika Spor


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