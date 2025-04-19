Beşiktaş, Göztepe'ye Konuk Oluyor

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Norveçli teknik adam, ligde 31. haftada 2-0 kaybettikleri RAMS Başakşehir maçın ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

Ole Gunnar Solskjaer, RAMS Başakşehir maçına ilk 11'de başlayan Salih Uçan'ı yedek kulübesine çekerken, sakatlığı bulunan Muçi ise maç kadrosuna alınmadı. Tecrübeli teknik adam ilk 11'de Emirhan Topçu ve Hadziahmetovic'e görev verdi.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmaya, Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Oxlade-Chamberlain, Rashica, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Mustafa Hekimoğlu 11'i ile başladı.

Yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytzekin, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Alvarado, İmmobile, Joao Mario, Fahri Kerem Ay, Serkan Emrecan Terzi, yer aldı.

Göztepe'de 3 değişlik

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Süper Lig'in 31. haftasında 1-0 mağlup oldukları TÜMOSAN Konyaspor maçının 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, sakatlıkları bulunan Koray Günter ve Juan ile Kubilay Kanatsızkuş'un yerine Bokele, Tjanic ve Emerson'u ilk 11'de görevlendirdi.

Bulgar teknik adam ilk 11'ini Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, İsmail Köybaşı, Dennis, Doğan Erdoğan, Ogün Bayrak, Tijanic, Emerson, Romulo ile oluşturdu.

Yedek kulübesinde ise Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Victor Hugo, Matsuki, Ahmet Ildız, Kubilay Kanatsızkuş, Furkan Bayır, Nielsen, Nazım Sangare, Ege Yıldırım yer aldı.

58. karşılaşma

Beşiktaş ile Göztepe, Süper Lig'de 58. kez karşı karşıya geldi.

İki takım arasında geride kalan 57 maçtan 30'unu siyah-beyazlı futbol takımı, 11'ini Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Tribünler doldu

Göztepe ve Beşiktaşlı taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi. Tribünlerde boşluk kalmadı.

Göztepe, sahaya "Her Kurban Lösemili Çocuklara Can" pankartıyla çıktı.