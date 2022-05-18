Beşiktaş, Göztepe 'yi 2-0 mağlup etti! Kaleci Emre Bilgin ise performansıyla büyük beğeni topladı

Yaptığı kurtarışlar ile dikkatleri çeken genç kaleci, Valerien Ismael'in kendisine büyük destek verdiği belirterek, "Hoca maçtan önce benimle konuştu. Ben de çıktım ve elimden geleni yaptım." dedi.

"HOCA BANA BÜYÜK DESTEK VERDİ"

"Beni destekleyen herkese teşekkürler. Buraya gelmemde hocalarımın çok büyük emeği var. Valerien Ismael hoca maçtan önce benimle konuştu. Ben de çıktım ve elimden geleni yaptım. 3 puan için çok mutluyum. Aileme ve sevdiklerime selamlar. Hoca bana büyük destek verdi. Maç sonu da yanıma geldi. Takım arkadaşlarım da çok destek verdi. Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz gibi ağabeylerime de teşekkürler."

10 YAŞINDA BEŞİKTAŞ'A GELDİ

2004 İstanbul doğumlu olan Emre Bilgin, 10 yaşında Bayrampaşa Demirspor'dan Beşiktaş'ın altyapısına transfer oldu. 1.88 boyundaki kaleci, 19 kez alt yaş kategorilerinde milli formayı giydi. Genç file bekçisi ligin 30'ncu haftasında İstanbul'da oynanan ve 1-1 sona eren Atakaş Hatayspor maçında da 90 dakika forma giymişti. Emre Bilgin'in Beşiktaş'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek.