Beşiktaş, Göztepe 'yi 2-0 mağlup etti! Kaleci Emre Bilgin ise performansıyla büyük beğeni topladı - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş, Göztepe 'yi 2-0 mağlup etti! Kaleci Emre Bilgin ise performansıyla büyük beğeni topladı

18.05.2022 10:43

Beşiktaş, Süper Lig 'in 37. haftasında deplasmanda karşılaştığı Göztepe 'yi 2-0 mağlup etti. Maç boyunca kaleci Ersin'in yokluğunda Göztepe maçında takımın kalesini koruyan, kritik kurtarışlarıyla karşılaşmada ön plana çıkan 18 yaşındaki file bekçisi Emre Bilgin maç sonrası açıklama yaptı.

Yaptığı kurtarışlar ile dikkatleri çeken genç kaleci, Valerien Ismael'in kendisine büyük destek verdiği belirterek, "Hoca maçtan önce benimle konuştu. Ben de çıktım ve elimden geleni yaptım." dedi.

"HOCA BANA BÜYÜK DESTEK VERDİ"

"Beni destekleyen herkese teşekkürler. Buraya gelmemde hocalarımın çok büyük emeği var. Valerien Ismael hoca maçtan önce benimle konuştu. Ben de çıktım ve elimden geleni yaptım. 3 puan için çok mutluyum. Aileme ve sevdiklerime selamlar. Hoca bana büyük destek verdi. Maç sonu da yanıma geldi. Takım arkadaşlarım da çok destek verdi. Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz gibi ağabeylerime de teşekkürler."

10 YAŞINDA BEŞİKTAŞ'A GELDİ

2004 İstanbul doğumlu olan Emre Bilgin, 10 yaşında Bayrampaşa Demirspor'dan Beşiktaş'ın altyapısına transfer oldu. 1.88 boyundaki kaleci, 19 kez alt yaş kategorilerinde milli formayı giydi. Genç file bekçisi ligin 30'ncu haftasında İstanbul'da oynanan ve 1-1 sona eren Atakaş Hatayspor maçında da 90 dakika forma giymişti. Emre Bilgin'in Beşiktaş'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek.

YORUMLAR
500

Valerien Ismael, İstanbul, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Göztepe 'yi 2-0 mağlup etti! Kaleci Emre Bilgin ise performansıyla büyük beğeni topladı - Son Dakika


Son Dakika
10:43 Beşiktaş, Göztepe 'yi 2-0 mağlup etti! Kaleci Emre Bilgin ise performansıyla büyük beğeni topladı
16:45 CHP'li vekil Meclis'te Dar Hejiroke'yi söyledi, AK Partililerden alkış aldı
10:20 Üç Kız Kardeş'in son bölümünde ne oldu? Nihat, Rüçhan'ı ne karşılığında tehdit etti?
10:11 Evinde öğrencisiyle iki kez cinsel ilişkiye giren öğretmeni, aynı okuldaki kocası yakalattı
10:10 ABD'de süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti! Katilin tuttuğu günlük her şeyi ortaya çıkardı
10:06 Fenerbahçe'de gündem Manuel Lopez: Arjantinli golcüye Türkiye yolu göründü
10:05 Beste Açar hamile olduğu iddialarını yalanladı
10:04 Niksar'da işçileri taşıyan minibüs, otomobille çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı
10:00 NATO'dan Finlandiya ve İsveç'in başvurusu sonrası Stoltenberg'ten Türkiye vurgusu: Tüm müttefiklerin güvenlik endişeleri dikkate alınmalıdır
09:51 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde dün akşam neler oldu? Azra, Efe'den tekrar ayrılacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 10:58:30. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Göztepe 'yi 2-0 mağlup etti! Kaleci Emre Bilgin ise performansıyla büyük beğeni topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement