Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 17. hafta maçında yarın İspanya temsilcisi Dreamland Gran Canaria'ya ile deplasmanda karşılaşacak.
Gran Canaria Arena'daki müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.
Siyah-beyazlılar, 16 maçta 9 galibiyet, 7 mağlubiyetle grubunda averajla 4. sırada bulunuyor.
İspanyol ekibi ise 10 galibiyet, 6 mağlubiyetle averajla 3. basamakta yer alıyor.
Beşiktaş, gruptaki ilk maçında rakibine İstanbul'da 76-74 mağlup oldu.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Gran Canaria ile Yüz Yüze Geliyor - Son Dakika
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