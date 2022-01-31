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Beşiktaş, günün ikinci antrenmanını salonda yaptı - Son Dakika

Beşiktaş, günün ikinci antrenmanını salonda yaptı

31.01.2022 21:30
Beşiktaş, günün ikinci antrenmanını salonda yaptı

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Beşiktaş, günün ikinci antrenmanını salonda gerçekleştirdi.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Beşiktaş, günün ikinci antrenmanını salonda gerçekleştirdi.

Teknik direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman; ısınma ve stretching çalışmasıyla başladı. Futbolcular daha sonra; basketbol, voleybol ve ayak tenisi oynadı.

Siyah-beyazlılar, Antalya kampını yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.


Beşiktaş, günün ikinci antrenmanını salonda yaptı
Beşiktaş, günün ikinci antrenmanını salonda yaptı
Beşiktaş, günün ikinci antrenmanını salonda yaptı
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Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş, günün ikinci antrenmanını salonda yaptı - Son Dakika Spor


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