Beşiktaş, günün ikinci antrenmanını salonda yaptı

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Beşiktaş, günün ikinci antrenmanını salonda gerçekleştirdi.
Teknik direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman; ısınma ve stretching çalışmasıyla başladı. Futbolcular daha sonra; basketbol, voleybol ve ayak tenisi oynadı.Siyah-beyazlılar, Antalya kampını yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.
Kaynak: DHA
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