Beşiktaş, Hadziahmetovic'i Geri Aldı

Beşiktaş Kulübü, Çaykur Rizespor'a kiralık olarak verdiği Amir Hadziahmetovic'i yeniden kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic'in geçici transfer sözleşmesinin feshi hususunda Çaykur Rizespor'la anlaşmaya varmıştır. Çaykur Rizespor'a gösterdikleri anlayış nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
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