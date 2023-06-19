Beşiktaş, Halil Dervişoğlu transferi için çalışmalarını hızlandırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş, Halil Dervişoğlu transferi için çalışmalarını hızlandırdı

19.06.2023 10:57

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılacakları sezon için transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlıların hedefinde Brentford forması giyen Halil Dervişoğlu var. Beşiktaş, bonservis bedeli ödemeden ya da düşük rakamlarla transfer yapmayı hedefliyor. Halil Dervişoğlu ile prensip anlaşmasına varan Beşiktaş, Brentford ile bedelsiz transfer konusunda anlaşamıyor.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu üçüncü sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan katılacak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı.Siyah-beyazlıların hedefinde Brentford forması giyen Halil Dervişoğlu var.

HEDEF BONSERVİS BEDELİ ÖDEMEMEK

Siyah-beyazlılarda öncelikli hedef ise bonservis bedeli ödemeden ya da düşük rakamlarla transferleri gerçekleştirmek. Aynı zamanda 8+3 yabancı kuralını da göz önünde bulunduran yönetim ve Teknik Direktör Şenol Güneş, yerli rotasyonunu da genişletmek istiyor. Bu bağlamda Kartal'ın temasta olduğu oyunculardan biri de Halil Dervişoğlu.

HALİL İLE PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

2021-2022 sezonunda Galatasaray'da top koşturan milli futbolcuyla ilk görüşmelerini gerçekleştiren Beşiktaş Yönetimi, 23 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaşma sağladı. Ancak Halil'in kulübü Brentford'la 1 yıl daha sözleşmesi var.

BRENTFORD BEDELSİZ BIRAKMAK İSTEMİYOR

İngiliz temsilcisiyle de iletişime geçen Beşiktaş, transferi bonservis ödemek istemiyor. Fakat Brentford gelecek sene sona erecek mukaveleyi göz önünde bulundurarak oyuncunun bedelsiz gitmesine sıcak bakmıyor. İki takım arasında görüşmeler devam ederken, siyah-beyazlılar bu transferi bitirmek için şartları zorlayacak.

YORUMLAR
500
Fatih Karagümrük, Hırvat hoca Slaven Bilic ile görüşüyor Fatih Karagümrük, Hırvat hoca Slaven Bilic ile görüşüyor

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Halil Dervişoğlu transferi için çalışmalarını hızlandırdı - Son Dakika


Son Dakika
10:44 Gram altın fiyatı 1.487 lira seviyesinden işlem görüyor
10:41 Altının gram fiyatı 1.487 lira seviyesinden işlem görüyor
10:41 MasterChef All Star'da ilk grupta ana kadroya girenler belli oldu
10:36 MasterChef All Star'da ilk grupta ana kadroya giren son isim Rıfat oldu
10:35 Sağlık Bakanı Koca: Çocuklarda kızamığa bağlı ölüm iddiaları asılsızdır
10:31 Sağlık Bakanı Koca, kızamığa bağlı ölüm iddialarını yalanladı
10:31 Beşiktaş, Halil Dervişoğlu transferi için çalışmalarını hızlandırdı
10:26 Beşiktaş, Halil Dervişoğlu ile prensip anlaşmasına vardı! Transferin önünde tek bir engel var
10:14 Son Dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı
10:09 Son Dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2023 11:13:28. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Halil Dervişoğlu transferi için çalışmalarını hızlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement