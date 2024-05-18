Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Hatayspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Hatayspor: 2 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta Gedson Fernandes ve Aboubakar'ın attığı gollerle Beşiktaş beraberliği sağladı.

18.05.2024 21:58
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- Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Hatayspor: 2 (Maç sonucu)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Semih Kılıçsoy'un pasında meşin yuvarlağı sahibi olan Gedson Fernandes'in kaleyi karşısına alıp yaklaşık 25 metreden çektiği sert şutta top filelerle buluştu. 1-1

55. dakikada Joelson'un orta sahadan derin pasında sol taraftan savunma arkasına sarkan Strandberg, son çizgiye inip topu ortaya çevirdi. Altıpas içinde ön direğe hareketlenen Dele-Bashiru, Masuaku'dan önce meşin yuvarlağa dokunup takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-2

78. dakikada Dele-Bashiru'nun pasında sol kanatta topla buluşan Joelson'un ceza sahası içine girip çapraz pozisyondan yaptığı vuruşu kaleci Ersin oyun alanına çeldi.

83. dakikada sağ taraftan Salih Uçan'ın ortasında Cenk Tosun'un kale önünde müsait pozisyondaki kafa vuruşu üstten auta gitti.

90. dakikada Gedson'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına yapılan orta savunmadan sekti. Seken topa Tayyip Talha'nın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Bekaj sağına yatıp meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla çeldi.

90+3. dakikada Gedson'un sağ taraftan köşe vuruşunda arka direk dibinde Salih'in vuruşunda Bekaj gole izin vermedi. Ardından Svensson'un sağ kanattan ortasında arka direkte Masuaku'nun kafa vuruşunda üzerine gelen topta kaleci Bekaj yine başarılı oldu.

90+5. dakikada VAR uyarı sonrası pozisyonu izlemeye giden hakem Cihan Aydın, Kamil Ahmet'in ayağıyla Salih Uçan'a yaptığı müdahale sebebiyle penaltı noktasını gösterdi.

90+7. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Aboubakar, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2

Hakemler: Cihan Aydın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Arthur Masuaku, Demir Ege Tıknaz (Salih Uçan dk. 46), Al-Musrati (Ernest Muçi dk. 64), Alex Oxlade-Chamberlain (Gedson Fernandes dk. 46), Milot Rashica (Mustafa Erhan Hekimoğlu dk. 84), Semih Kılıçsoy (Vincent Aboubakar dk. 71), Cenk Tosun

Yedekler: Mert Günok, Onur Bulut, Joe Worrall, Necip Uysal, Emrecan Terzi

Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe

Hatayspor: Visar Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Guy-Marcelin Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Massanga Motondo, Rui Pedro (Armin Hodzic dk. 72), Mehdi Boudjemaa (Görkem Sağlam dk. 52), Dele-Bashiru, Joelson Mendes (Kerim Alıcı dk. 80), Carlos Strandberg (Renat Dadashov dk. 72)

Yedekler: Demir Sarıcalı, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Abdulkadir Parmak, Ömer Faruk Beyaz, Engin Can Aksoy

Teknik Direktör: Özhan Palut

Goller: Massanga (dk. 27), Dele-Bashiru (dk. 55) (Hatayspor), Gedson Fernandes (dk. 50), Aboubakar (dk. 90+7 pen.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Hatayspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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