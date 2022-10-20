Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

20.10.2022 19:44
Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, iki günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, iki günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan idman, koşu ve pas çalışması sonrası yapılan minyatür kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Hatayspor maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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