Beşiktaş, Hatayspor mesaisine başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş, Hatayspor mesaisine başladı

17.10.2022 14:35
Beşiktaş, Hatayspor mesaisine başladı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına sabah yaptığı idmanla başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına sabah yaptığı idmanla başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, bu maçın ardından ara vermeden Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman 1 saat sürdü. Antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, salon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncuların aktivasyon çalışması yaparak başladıkları idman, pas ve taktik çalışma sonrası dar alanda oynanan çift kale maç ile sona erdi. Siyah-beyazlı ekip, 2 günlük iznin ardından hazırlıklarına perşembe günü saat 17.00'de kaldığı yerden devam edecek. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Taraftarı üzen sakatlık haberi! Weghorst ve Ghezzal bir süre forma giyemeyecek Taraftarı üzen sakatlık haberi! Weghorst ve Ghezzal bir süre forma giyemeyecek Ghezzal ve Weghorst'un sağlık durumları hakkında bilgilendirme Ghezzal ve Weghorst'un sağlık durumları hakkında bilgilendirme Ağaoğlu'ndan Beşiktaş taraftarına tepki: Kabul etmek mümkün değil Ağaoğlu'ndan Beşiktaş taraftarına tepki: Kabul etmek mümkün değil
Kaynak: İHA

Trabzonspor, Hatayspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Hatayspor mesaisine başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:32 Fenerbahçe karşılaşmasının oynandığı esnada Ahmet Çakar'dan olay paylaşım: Çok tehlikelisin
20:46 Batshuayi, Fenerbahçe'de ilki yaşadı! "Gol atamaz" denilen maçta fileleri havalandırdı
20:17 Maden şehitlerinden geriye kalan fotoğraf hikayesiyle yürek parçaladı
19:50 Antalya'da kayalıklarda mahsur kalan tatilcileri tur teknesi personeli kurtardı! O anlar kamerada
19:52 Başörtüsü düzenlemesine ilişkin taslak metin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi
19:51 Arda güler, Ankaragücü karşılaşması öncesi polis olan teyzesiyle uzun uzun sarıldı
19:27 Ballon d'Or ödülü sahibine gidiyor! İşte aday olan futbolcular
19:18 Rusya'da bir savaş uçağı 9 katlı binanın üzerine düştü! Ölü ve yaralılar var
19:08 UEFA, Lüksemburg karşılaşmasında olanlar sebebiyle Türkiye'ye ceza verdi
18:55 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçı canlı anlatım! Ankara'da gol yağmuru
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 21:39:37. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Hatayspor mesaisine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement