Beşiktaş, Hatayspor\'u 5-1 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada ceza sahası içerisinde Immobile ile hava topu mücadelesine çıkan Kamil Ahmet Çörekçi, topa elle müdahale etti. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu tekrar izleyen hakem Adnan Deniz Kayatepe penaltı noktasını işaret etti.

52. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Immobile, kalecinin soluna yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

53. dakikada sol taraftan topu taşıyan Emrecan Terzi, pasını Rafa Silva'ya aktardı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Rafa Silva, penaltı noktasının gerisinden uzak köşeye yaptığı vuruşla topu filelere yolladı. 3-1

59. dakikada orta sahadan atağa çıkan Hadziaatmetovic, pasını sağ taraftan hareketlenen Rashica'ya verdi. Rashica'nın yerden ceza sahasına pasında ön direkte bulunan Immobile, bekletmeden yaptığı vuruşla uzak köşeden topu ağlarla buluşturdu. 4-1

73. dakikada Boutobba'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından uzak köşeye sert şutunda kaleci Mert Günok topu çıkardı.

78. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında sağ taraftan hareketlenen Rafa Silva, pasını ceza sahasında bulunan Arroyo'ya çıkardı. Arroyo'nun bekletmeden vuruşunda top uzak köşeden filelere gitti. 5-1

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Murat Şener, Suat Güz

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu (Tayyip Talha Sanuç dk. 80), Emrecan Terzi (Onur Bulut dk. 75), Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Rashica (Semih Kılıçsoy dk. 75), Rafa Silva, Mustafa Erhan Hekimoğlu (Joao Mario dk. 61), Immobile (Arroyo dk. 75)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Salih Uçan, Chamberlain, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi (Kerim Alıcı dk. 81), Kilama, Calvo, Cengiz Demir (Cemali Sertel dk. 66), Massanga, Abdülkadir Parmak (Recep Burak Yılmaz dk. 81), Boutobba, Görkem Sağlam (Bamgboye dk. 65), Joelson Fernandes (Okoronkwo dk. 66), Strandberg

Yedekler: Demir Sarıcalı, Selimcan Temel, Baran Sarka, Deniz Aksoy, Yiğit Ali Buz

Teknik Direktör: Murat Şahin

Goller: Immobile (dk. 36 pen., 52 pen. ve 59), Rafa Silva (dk. 53), Arroyo (dk. 78) (Beşiktaş), Abdülkadir Parmak (dk. 20) (Atakaş Hatayspor)

Sarı kart: Joelson Fernandes (Atakaş Hatayspor) - İSTANBUL