Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti

Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor\'u 2-1 mağlup etti

Beşiktaş, Samsunspor maçı öncesi İstanbulspor ile yaptığı hazırlık maçında 2-1 galip geldi. Vorobjovas ve Enes Çinemre'nin golleriyle öne geçen Beşiktaş, Traore'nin penaltıyı kaçırmasıyla galibiyeti elde etti.

06.04.2024 18:08  Güncelleme: 18:12
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Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü sahasında Samsunspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu müsabakanın hazırlıklarını İstanbulspor ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı hazırlık maçıyla sürdürdü.

Siyah-beyazlılar, mücadeleye Ersin Destanoğlu, Baran Kalkavan, Joe Worrall, Tayyip Talha Sanuç, Umut Meraş, Alex Chamberlain, Daniel Amartey, Demir Ege Tıknaz, Jackson Muleka, Emrecan Terzi ve Cenk Tosun 11'yle başlarken; Göktuğ Aytekin, Emre Kaya, Andülmecid Dönmez Enes Çinemre, Yusuf Can Calayır ve Ahmet Yağız Mengi ise yedek kulübesinde yer aldı.

Beşiktaş'ta Ante Rebic, Al-Musrati, Tayfur Bingöl, Salih Uçan, Necip Uysal, Jonas Svensson, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Vincent Aboubakar, Omar Colley müsabaka kadrosunda yer almadı.

İstanbulspor'da Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz; Alp Arda, Duhaney, Mehmet Yeşil, Deli, Coly, Sambissa, Vorobjovas, Loshaj, Vefa Temel, Mamadou ve Emir Kaan Gültekin 11'ini sahaya sürdü. Murat Eser, Özcan Şahan, Traore, Baraa Kaya, Yiğit Boloğlu ve Jackson ise kulübede görev bekledi.

Karşılaşmanın 26. dakikasında Sambissa'nın asistinde Vorobjovas, İstanbulspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Beşiktaş, 75. dakikada Enes Çinemre'nin attığı golle beraberliği yakaladı. Cenk Tosun'un 85. dakikada kaydettiği golle siyah-beyazlılar 2-1 öne geçti. İstanbulspor'da Traore, karşılaşmanın 90+1. dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamayınca Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Mücadeleyi Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar da takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika

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