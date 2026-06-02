Beşiktaş Hentbol\'da Teknik Değişim

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, başantrenör Oliver Roy Camino ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Beşiktaş hentbol takımımızın 2023-2024 sezonu başından itibaren başantrenörlüğünü yapan, üç Süper Lig, üç Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa'yı kulübümüze kazandıran Oliver Roy Camino ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oliver Roy Camino'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.