Beşiktaş Hentbol'da Yeni Başantrenör: Ruben Garabaya Arenas

02.06.2026 18:07
Beşiktaş Hentbol Takımı, İspanyol Ruben Garabaya Arenas'ı başantrenör olarak atadı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş Hentbol Takımı'mızın başantrenörlük görevine Ruben Garabaya Arenas getirildi. Ruben Garabaya Arenas'a 'hoş geldin' diyor, görevinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

47 yaşındaki başantrenör, antrenörlük kariyerine 2017-2018 sezonunda BM Logrono La Rioja 19 Yaş Altı Takımı'nda başladı. Arenas, son olarak 2025-2026 sezonunda EHF Şampiyonlar Ligi takımlarından Eurofarm Pelister'da başantrenörlük görevi yaptı.

Beşiktaş, 2023-2024 sezonu başından itibaren 3'er Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın yanı sıra 2 kez de Süper Kupa'yı kazanan başantrenör Oliver Roy Camino ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kaynak: AA

