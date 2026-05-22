Beşiktaş, Hentbol Şampiyonu Oldu
22.05.2026 19:09
Beşiktaş, Yeşilay Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası finalinde Spor Toto'yu 37-36 mağlup etti.

Türkiye Hentbol Federasyonunun kuruluşunun 50. yılına özel gerçekleştirilen Yeşilay Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası'nı finalde Spor Toto'yu 37-36 yenen Beşiktaş kazandı.

Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda organize edilen şampiyonanın final maçının ilk yarısı 20-20 eşitlikle tamamlandı.

Beşiktaş, çekişmeli geçen maçın ikinci yarısında Spor Toto karşısında salondan 37-36 galip ayrıldı.

Güneysuspor ve Nilüfer Belediyespor arasında oynanan 3 ve 4'üncülük maçının normal süresi ise 35-35 berabere bitti.

Seri 7 metre atışları sonucu karşılaşmayı 41-40 kazanan Güneysuspor üçüncü oldu.

Karşılaşmalar sonrası düzenlenen tören ile kupa ve madalyalar verildi.

Kaynak: AA

