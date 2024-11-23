Beşiktaş Hentbolda Estonya'ya Yenildi - Son Dakika
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Beşiktaş Hentbolda Estonya'ya Yenildi

Beşiktaş, EHF Kupası'nda Pölva Serviti'ye 26-24 mağlup oldu. Rövanş 30 Kasım'da.

23.11.2024 22:17
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Beşiktaş, Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında deplasmanda Estonya temsilcisi Pölva Serviti'ye 26-24 mağlup oldu.

Polva şehrinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 14-11 geride kapatan siyah-beyazlılar, salondan 26-24 mağlup ayrıldı.

Bu karşılaşmanın rövanşı 30 Kasım'da Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Estonya, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Hentbolda Estonya'ya Yenildi - Son Dakika

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