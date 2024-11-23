Beşiktaş Hentbolda Estonya'ya Yenildi

Beşiktaş, Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında deplasmanda Estonya temsilcisi Pölva Serviti'ye 26-24 mağlup oldu.
Polva şehrinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 14-11 geride kapatan siyah-beyazlılar, salondan 26-24 mağlup ayrıldı.
Bu karşılaşmanın rövanşı 30 Kasım'da Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak.
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