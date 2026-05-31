Beşiktaş Hentbolda Şampiyon
Beşiktaş Hentbolda Şampiyon

31.05.2026 20:05
Beşiktaş, final haftasında Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yenerek Süper Lig'de şampiyon oldu.

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabının 10. ve son haftasında şampiyon Beşiktaş, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yendi.

Siyah-beyazlı takım, Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 19-16 önde kapattı.

İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş, maçı da 38-32 kazandı.

Bu sonuçla şampiyon siyah-beyazlılar, play-off'u 10'da 10 yaptı, sezonu da 61 puanla noktaladı.

Nilüfer Belediyespor ise 54 puanla sezonu ikinci basamakta tamamladı.

Başkan Serdal Adalı maçı takip etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Nilüfer Belediyespor ile oynanan müsabakayı tribünden takip etti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında salondaki yerini alan Adalı, dikkatle maçı izledi.

Siyah-beyazlı kulübün genel sekreteri Uğur Fora ve futbol altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Toygun Batallı da karşılaşmayı izleyenler arasındaydı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Beşiktaş, Yaşam, Spor, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 20:17:36.
