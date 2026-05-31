Beşiktaş Hentbolda Şampiyon

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabının 10. ve son haftasında şampiyon Beşiktaş, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yendi.

Siyah-beyazlı takım, Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 19-16 önde kapattı.

İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş, maçı da 38-32 kazandı.

Bu sonuçla şampiyon siyah-beyazlılar, play-off'u 10'da 10 yaptı, sezonu da 61 puanla noktaladı.

Nilüfer Belediyespor ise 54 puanla sezonu ikinci basamakta tamamladı.

Başkan Serdal Adalı maçı takip etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Nilüfer Belediyespor ile oynanan müsabakayı tribünden takip etti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında salondaki yerini alan Adalı, dikkatle maçı izledi.

Siyah-beyazlı kulübün genel sekreteri Uğur Fora ve futbol altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Toygun Batallı da karşılaşmayı izleyenler arasındaydı.