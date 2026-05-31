Beşiktaş Hentbolda Şampiyon Oldu

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de 2025-2026 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş, düzenlenen törenle kupasını aldı.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kupa töreni, play-off etabının 10. ve son haftasında oynanan Nilüfer Belediyespor maçının ardından yapıldı.

Siyah-beyazlı oyuncu Cedric Sorhaindo'ya, şampiyonluk kupasını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı verdi.

Kupanın Sorhaindo ve siyah-beyazlı oyuncuların ellerinde havaya kaldırılmasıyla salonda büyük sevinç yaşandı.

Ligde zafere uzanan Beşiktaş'ta oyuncular, başarısını taraftarlarıyla birlikte kutladı.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon THF Erkekler 50. Yıl Federasyon Kupası finalinde de Nilüfer Belediyespor'u geçerek kupanın sahibi olmuştu.

Koray Ayar ve Sorhaindo veda etti

Beşiktaş'ta 26 yaşındaki Koray Ayar ile 41 yaşındaki Cedric Sorhaindo, hentbol kariyerlerini noktaladı.

Müsabakanın ikinci yarısında son bölümde iki oyuncu, alkışlar eşliğinde kenara geldi.

İki hentbolcuya da maçın ardından düzenlenen törende genel sekreter Uğur Fora tarafından plaket takdim edildi.

Şampiyon genç erkek takımları alkışlandı

Beşiktaş'ın hentbolda şampiyon olan genç erkekler, yıldız erkekler ve küçük erkekler takımları, Nilüfer Belediyespor maçının devre arasında başarılarından dolayı tebrik edildi.

Siyah-beyazlı sporcular, Süleyman Seba Spor Salonu'nda genel sekreter Uğur Fora, futbol altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Toygun Batallı ile hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Zahide Esra Sayın ile bir araya geldi.

Taraftarlardan ve yönetim kurulundan alkış alan hentbolcular, daha sonra toplu fotoğraf çektirdi.

Federasyondan tebrik

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), maçın ardından yayımladığı mesajla şampiyon siyah-beyazlıları tebrik etti.

THF'nin ABD merkezli X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Ardventure Erkekler Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ı tebrik ederiz." denildi.