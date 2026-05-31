Beşiktaş Hentbolda Şampiyon Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş Hentbolda Şampiyon Oldu

31.05.2026 20:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, 2025-2026 Hentbol Süper Lig şampiyonluğunu kutladı; Cedric Sorhaindo ve Koray Ayar veda etti.

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de 2025-2026 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş, düzenlenen törenle kupasını aldı.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kupa töreni, play-off etabının 10. ve son haftasında oynanan Nilüfer Belediyespor maçının ardından yapıldı.

Siyah-beyazlı oyuncu Cedric Sorhaindo'ya, şampiyonluk kupasını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı verdi.

Kupanın Sorhaindo ve siyah-beyazlı oyuncuların ellerinde havaya kaldırılmasıyla salonda büyük sevinç yaşandı.

Ligde zafere uzanan Beşiktaş'ta oyuncular, başarısını taraftarlarıyla birlikte kutladı.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon THF Erkekler 50. Yıl Federasyon Kupası finalinde de Nilüfer Belediyespor'u geçerek kupanın sahibi olmuştu.

Koray Ayar ve Sorhaindo veda etti

Beşiktaş'ta 26 yaşındaki Koray Ayar ile 41 yaşındaki Cedric Sorhaindo, hentbol kariyerlerini noktaladı.

Müsabakanın ikinci yarısında son bölümde iki oyuncu, alkışlar eşliğinde kenara geldi.

İki hentbolcuya da maçın ardından düzenlenen törende genel sekreter Uğur Fora tarafından plaket takdim edildi.

Şampiyon genç erkek takımları alkışlandı

Beşiktaş'ın hentbolda şampiyon olan genç erkekler, yıldız erkekler ve küçük erkekler takımları, Nilüfer Belediyespor maçının devre arasında başarılarından dolayı tebrik edildi.

Siyah-beyazlı sporcular, Süleyman Seba Spor Salonu'nda genel sekreter Uğur Fora, futbol altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Toygun Batallı ile hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Zahide Esra Sayın ile bir araya geldi.

Taraftarlardan ve yönetim kurulundan alkış alan hentbolcular, daha sonra toplu fotoğraf çektirdi.

Federasyondan tebrik

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), maçın ardından yayımladığı mesajla şampiyon siyah-beyazlıları tebrik etti.

THF'nin ABD merkezli X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Ardventure Erkekler Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ı tebrik ederiz." denildi.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Hentbolda Şampiyon Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mafya liderinin 200 milyon euroluk serveti devlete geçti Mafya liderinin 200 milyon euroluk serveti devlete geçti
Saat aynı, mekan farklı CHP’de bayramlaşma düellosu Saat aynı, mekan farklı! CHP'de bayramlaşma düellosu
Ardahan’da sağanak ve dolu etkili oldu Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu
Arka Sokaklar’da izleyiciyi şoke eden final Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden final
Rakam inanılmaz İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para Rakam inanılmaz! İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para
Lübnan’da can kaybı 3 bin 355’e çıktı Lübnan'da can kaybı 3 bin 355’e çıktı

20:10
Tekne çarpan Survivor yarışmacısının son hali ortaya çıktı
Tekne çarpan Survivor yarışmacısının son hali ortaya çıktı
19:53
Gürsel Tekin, CHP’deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir
Gürsel Tekin, CHP'deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir?
19:12
Ferhat Göçer’den Kanye West’e bomba gönderme: 2 ışık bir duman, 30 milyon doları aldı gitti adam
Ferhat Göçer’den Kanye West'e bomba gönderme: 2 ışık bir duman, 30 milyon doları aldı gitti adam
19:11
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi
18:40
8 kişinin öldüğü otobüsün şoförü, kazadan 20 dakika önce arıza nedeniyle durup aracı kontrol etmiş
8 kişinin öldüğü otobüsün şoförü, kazadan 20 dakika önce arıza nedeniyle durup aracı kontrol etmiş
18:30
Ukrayna’dan Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırı
Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 20:45:33. #7.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş Hentbolda Şampiyon Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.