Beşiktaş Hradec Kralove ile Karşılaşıyor - Son Dakika
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Beşiktaş Hradec Kralove ile Karşılaşıyor

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Beşiktaş, Hradec Kralove ile Avrupa Ligi'nde 100. galibiyetini hedefliyor. Ouattara ilk 11'de.

HRADEC UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'da Hradec Kralove ile karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, kadroda tek değişiklik yaptı.

Danimarka ekibi Midtjylland ile oynanan maçın 11'ine göre sadece Rıdvan Yılmaz'ı kulübeye çeken İtalyan teknik adam, sol bekte Kassoum Ouattara'ya forma verdi.

Kaleyi Alexander Nübel'e teslim eden Italiano, savunma hattını Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu ve Kassoum Ouattara'dan kurdu.

Orta sahanın merkezine Salih Özcan, Orkun Kökçü ve Junior Olaitan'ı koyan 48 yaşındaki teknik adam, sağda Vaclav Cerny, solda İlhan Fakılı ve forvette Hyeon-gyu??????? Oh'u oynattı.

Ouattara ilk kez 11'de

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı sol bek Kassoum Ouattara, ilk kez 11'de maça başladı.

İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano, Hradec Kralove karşısında Rıdvan Yılmaz'ın yerine Fransız futbolcuya formayı teslim etti.

Ouattara, siyah-beyazlı formayı Midtjylland ile İstanbul'da oynanan mücadelenin ikinci yarısında ilk kez sırtına geçirmişti.

Beşiktaşlı taraftarlar yalnız bırakmadı

Çekya ve yakın ülkelerde yaşayan Beşiktaşlılar, Hradec Kralove ile oynanan maçta takımlarını yalnız bırakmadı.

Dokuz bin kişilik statta kendilerine ayrılan bölümü dolduran siyah-beyazlılar, tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu.

Beşiktaş, 100. galibiyetinin peşinde

Beşiktaş, Çekya'da Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetine ulaşmaya çalışacak.

Şu ana kadar oynadığı 260 Avrupa maçında 99 galibiyeti olan siyah-beyazlılar, Çek rakibi Hradec Kralove'yi mağlup etmesi halinde dalya yapacak.

Beşiktaş geride kalan maçların 50'sinde rakipleriyle berabere kalırken 111 maçta yenildi.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Hradec Kralove ile Karşılaşıyor - Son Dakika

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