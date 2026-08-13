Beşiktaş - Hradec Kralove Maçı Golsüz Başladı
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş, Hradec Kralove ile 0-0 eşitlikle 15. dakikaya girdi.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ikinci maçında Beşiktaş, sahasında Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Beşiktaş - Hradec Kralove Maçı Golsüz Başladı - Son Dakika
Hastaneden ambulansla Meclis'e mi geldi? İYİ Partili Şefik Çirkin'in "hayır" oyu için dikkat çeken iddia
Sizin düşünceleriniz neler ?