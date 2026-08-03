Beşiktaş Hradec Kralove Maçına Hazırlanıyor

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda 6 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Leandro Trossard, takımla birlikte ilk kez antrenmana çıktı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 top kapma ve yarı sahada taktik çalışmayla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.