Beşiktaş Hradec Kralove Maçına Hazırlanıyor
Beşiktaş, Hradec Kralove ile oynayacağı maç için antrenmanlarını tamamladı ve Prag'a gidiyor.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleşen idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşti. Siyah-beyazlı futbolcular, ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmana kondisyon çalışmalarıyla devam etti.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise Hradec Kralove mücadelesinin taktiksel çalışması üzerinde durulduğu öğrenildi.
Eksik futbolcunun bulunmadığı siyah-beyazlılar, saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Prag'a hareket edecek.
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