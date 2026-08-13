Beşiktaş, Hradec Kralove'u 1-0 Yenerek Rahatladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Hradec Kralove'u 1-0 Yenerek Rahatladı

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Beşiktaş, Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Hradec Kralove'u 1-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanşında Beşiktaş, sahasında Hradec Kralove'u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, play-off turunda Kauno Zalgiris ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanşında Beşiktaş, sahasında Hradec Kralove'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Urs Schnyder düdük çaldı. Schnyder'in yardımcılıklarını ise Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher üstlendi.

Beşiktaş karşılaşmaya; "Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Cerny, Olaitan, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı ve Oh" 11'i ile çıktı. Konuk Hradec Kralove ise "Zadrazil, Uhrincat, Cihak, Cech, Ludvicek, Darida, Dancak, Horak, Van Buren, Sloncik ve Mihalik" 11'i ile sahada yer aldı.

Beşiktaş mücadeleye daha çok sahip olarak başlasa da ilk tehlikeli pozisyonu konuk Kralove yakaladı. Djalo'nun uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Darida'nın bekletmeden yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı. Beşiktaş, 26'ncı dakikada gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Cerny, ceza sahasına kadar sokulup pasını ceza sahasının hemen dışındaki Orkun'a verdi. Bu oyuncunun sol ayağıyla yaptığı vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü. 40'ıncı dakikada Beşiktaş öne geçti. Olaitan'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Cerny, rakip sahanın tamamını kat ettikten sonra ceza sahasına girer girmez sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı daha çok orta saha mücadelesi şeklinde geçerken, ilk tehlikeli pozisyonu konuk ekip yakaladı. Kısa paslarla rakip sahada etkili olan Çek ekibinde, sağ çaprazda topla buluşan Gist'in vuruşunda top az farkla auta gitti. 86'ncı dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. İlhan Fakılı'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Trossard'ın şutunda kaleci Zadrazil gole izin vermedi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, sahasında Hradec Kralove'u 1-0 mağlup etti.

TROSSARD FORMAYI GİYDİ

Siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Leandro Trossard, Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıktı. Deplasmanda oynanan karşılaşmanın kadrosunda yer almayan ve iç sahada oynanan maçın kadrosuna dahil edilen Belçikalı kanat oyuncusu, siyah-beyazlı formayı giydi. Tecrübeli oyuncu, 66'ncı dakikada Cerny'nin yerine oyuna dahil oldu.

DUSAN VLAHOVIC MAÇI İZLEDİ

Beşiktaş'ın dün İstanbul'a getirip, bugün 3 yıllık sözleşme imzaladığı Sırp golcü Dusan Vlahovic, mücadeleyi tribünlerden takip etti. 26 yaşındaki forvet, mücadelenin ikinci yarısında kendisine tezahüratlarda bulunan taraftarları selamladı. Vlahovic, ayrıca mücadele devam ederken siyah-beyazlı taraftarlara üçlü çektirdi.

Kaynak: DHA

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Hradec Kralove'u 1-0 Yenerek Rahatladı - Son Dakika

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