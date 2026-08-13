Beşiktaş Hradec Kralove'u Ağırladı - Son Dakika
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Beşiktaş Hradec Kralove'u Ağırladı

Beşiktaş Hradec Kralove\'u Ağırladı
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hradec Kralove ile oynadı. Trossard ilk kez kadroda yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanşında Beşiktaş, sahasında Hradec Kralove'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Urs Schnyder düdük çaldı. Schnyder'in yardımcılıklarını ise Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher üstlendi.

ITALIANO'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, deplasmanda 1-0 kazanılan maçın 11'inde tek değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. İtalyan teknik adam, deplasmanda oynanan karşılaşmada kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Ouattara'nın yerine Rıdvan Yılmaz'ı 11'de görevlendirdi.

Kalede eldivenleri Nübel'e emanet eden Italiano, savunma dörtlüsünü Murillo, Djalo, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşturdu. Savunma hattının hemen önünde Salih Özcan'ı görevlendiren tecrübeli teknik adam; hücum hattının sağında Cerny, ortasında Olaitan ve Orkun, solunda ise İlhan Fakılı'yı sahaya sürdü. Italiano'nun gol yollarındaki tercihi ise Güney Koreli Oh oldu.

LEANDRO TROSSARD İLK KEZ KADRODA

Siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Leandro Trossard da ilk kez bir maç kadrosunda kendine yer buldu. Dünya Kupası'nın ardından tatil yapan ve 10 gündür takımla çalışan Belçikalı kanat oyuncusu, UEFA'ya bildirilen listede yer almasına rağmen deplasmanda oynanan karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmemişti. İstanbul'da çalışmalarını sürdüren Trossard, siyah-beyazlı forma altında ilk kez bir maç kadrosunda kendine yer buldu. Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar da tecrübeli kanat oyuncusu için kale arkası tribünde 'Beşiktaş'a hoş geldin' pankartı açtı.

SÜLEYMAN SEBA UNUTULMADI

Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba, ölümünün 12'nci yıl dönümünde unutulmadı. Karşılaşma öncesinde stadyum hoparlörlerinden Seba ile ilgili anons yapılırken, skorbordlarda efsanevi başkan için hazırlanan videolara yer verildi. Ayrıca 'Eski dostlar' şarkısı çalındı. Siyah-beyazlı taraftarlar da bir süre Süleyman Seba lehine tezahüratlarda bulundu. Beşiktaşlı futbolcular ise maç öncesinde ısınmaya üzerinde Süleyman Seba'nın fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle çıktı.

BAKAN BAK YALNIZ BIRAKMADI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, siyah-beyazlı ekibin Çekya temsilcisi Hradec Kralove'ı konuk ettiği karşılaşmayı tribünden takip etti. Mücadeleyi yerinde izleyen Bakan Bak, siyah-beyazlıları yalnız bırakmadı.

MONTELLA KARŞILAŞMAYI TAKİP ETTİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da mücadeleyi tribünden izledi. Türk takımlarının maçlarını takip etmeye devam eden tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlı ekibin Hradec Kralove'ı konuk ettiği karşılaşmayı A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Daniele Russo ile birlikte takip etti.

Kaynak: DHA

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Hradec Kralove'u Ağırladı - Son Dakika

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