Beşiktaş, Hradec Kralove'yi Ağırlıyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Hradec Kralove'yi Ağırlıyor

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Beşiktaş, Hradec Kralove ile UEFA Avrupa Ligi rövanş maçına tek değişiklikle çıkıyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Hradec Kralove maçının 11'inden tek değişiklik yaparak rövanş karşılaşmasına çıktı.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ikinci maçında Beşiktaş, sahasında Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, geçtiğimiz hafta Çekya'da oynanan ilk mücadelenin 11'inden tek değişiklik yaparak rövanşa çıktı.

Italiano, 1-0 kazandıkları müsabakada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atılan Kassoum Ouattara'nın yerine Rıdvan Yılmaz'a şans verdi.

Beşiktaş'ın, Hradec Kralove maçı 11'i şu şekilde:

"Alexander Nübel - Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz - Salih Özcan, Vaclav Cerny, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı - Hyeon-Gyu Oh."

Trossard ilk kez kadroda

Siyah-beyazlıların yeni transferi Leandro Trossard, ilk kez bir maçın kadrosunda yer aldı. Çekya temsilcisiyle oynanan ilk müsabakanın oyuncu listesinde fiziksel olarak hazır olmadığı gerekçesiyle bulunmayan Trossard, bugünkü mücadeleye yedek kulübesinde başlıyor.

Teknik Direktör Italino'nun görev vermesi halinde Belçikalı futbolcu ilk kez siyah-beyazlı formayı sırtına geçirmiş olacak.

Bakan Bak, Beşiktaş'ı yalnız bırakmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hradec Kralove maçında siyah-beyazlı takımı yalnız bırakmadı. Bakan Bak, müsabakayı protokol tribününden takip etti.

Vincenzo Montella tribünde

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da Beşiktaş - Hradec Kralove karşılaşmasını takip edenler arasında bulunuyor. Montella, yardımcı antrenörü Daniele Russo ile birlikte zorlu mücadeleyi tribünden izliyor.

Taraftarlar Tüpraş Stadyumu'nu doldurdu

Beşiktaş taraftarı, rövanş mücadelesinde takımlarını yalnız bırakmadı. Tüpraş Stadyumu'nda tribünlerin neredeyse tamamını dolduran taraftarlar, ilk düdükten itibaren siyah-beyazlı takım lehine tezahüratlarda bulundu.

Kaynak: İHA

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Hradec Kralove'yi Ağırlıyor - Son Dakika

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