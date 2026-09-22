Beşiktaş'ı 72-59 yenen Fenerbahçe, 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Onuralp Bitim, "Sezona kupayla başlamak çok önemli. Her zaman çok açız. Bugün bunun tadını çıkaracağız. Sonra da uzun bir sezona güzel bir başlangıç yapmak için yeniden çalışmalara başlayacağız" dedi.

39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Finalin ardından düzenlenen törende kupa ve madalyalarını alan sarı-lacivertlilerde Onuralp Bitim, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galibiyeti taraftarlara armağan eden Onuralp, "Bizim için klasikleşti demek istiyoruz. Sezona kupayla başlamak çok önemli. Her zaman çok açız. Çok önemli bir sezona gireceğiz. Çok önemli bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldık. Bugün bunun tadını çıkaracağız. Sonra da uzun bir sezona güzel bir başlangıç yapmak için yeniden çalışmalara başlayacağız. Bu galibiyet de burada çok güzel bir atmosfer oluşturan sporseverlere, en önemlisi de Fenerbahçe taraftarlarına, hem burada destekleyen hem de televizyon başında milyonlarca Fenerbahçe taraftarına armağan olsun" ifadelerini kullandı.

"Euroleague ve Türkiye Ligi'nde konsantrasyonumuza devam"

Geçtiğimiz günlerde Euroleague Süper Kupa'da mücadele etmelerini değerlendiren Onuralp, bu hafta başlayacak Euroleague ile ilgili ise şunları söyledi:

"Orada olmak da bir tecrübeydi. İlk defa düzenlenen bir organizasyon olarak hiçbir takım ne beklemesi gerektiğini bilmiyordu. Bence iyi bir hazırlık turnuvası oldu. Maçın takvimi bizim için olumsuzdu, bunu tartışmayacağım. Biz oyuncu olarak işimizi yapmaya çalışıyoruz. Şimdi Euroleague sezonu başlayacak sonra Türkiye Ligi, konsantrasyonumuza devam."