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Beşiktaş Icrypex-Aliağa Petkimspor maçı ertelendi - Son Dakika

Beşiktaş Icrypex-Aliağa Petkimspor maçı ertelendi

31.12.2021 12:48
Beşiktaş Icrypex-Aliağa Petkimspor maçı ertelendi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında oynanması gereken Beşiktaş Icrypex-Aliağa Petkimspor maçı, konuk takımdaki yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında oynanması gereken Beşiktaş Icrypex-Aliağa Petkimspor maçı, konuk takımdaki yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde, İstanbul'da 2 Ocak Pazar günü Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde saat 13.00'te oynanması gereken karşılaşmanın ertelendiği bilgisi yer aldı.

Aliağa Petkimspor, daha önce, 6'sı oyuncu 9 kişinin Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığını açıklamıştı.

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Basketbol Süper Ligi, basketbol, Beşiktaş, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş Icrypex-Aliağa Petkimspor maçı ertelendi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaş Icrypex-Aliağa Petkimspor maçı ertelendi - Son Dakika
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