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Beşiktaş Icrypex, Fenerbahçe Beko maçı için itirazda bulundu - Son Dakika

Beşiktaş Icrypex, Fenerbahçe Beko maçı için itirazda bulundu

22.11.2021 17:39
Beşiktaş Icrypex, Fenerbahçe Beko maçı için itirazda bulundu

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'ya 82-74 yenilen Beşiktaş Icrypex, rakip takımda forma giyen Tarık Biberovic'in yönetmeliğe aykırı Türk statüsünde oynatıldığı gerekçesiyle itirazda bulundu.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'ya 82-74 yenilen Beşiktaş Icrypex, rakip takımda forma giyen Tarık Biberovic'in yönetmeliğe aykırı Türk statüsünde oynatıldığı gerekçesiyle itirazda bulundu.

Beşiktaş Icrypex Başantrenörü Ahmet Kandemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Beko oyuncusu Tarık Biberovic yönetmeliklere aykırı olarak Türk statüsünde oynatılıyor. Bu konuda resmi itirazımızı yaptık." dedi.

Biberovic'in Bosna Hersek vatandaşı olduğunu belirten Kandemir, "Anne ve babası da Türk değil. Türk Milli Takımı'nda oynama hakkı yok, Bosna Hersek Milli Takımı'nda oynuyor. Geldiğinden beri yönetmeliklere aykırı olarak Türk statüsünde oynatılıyor. Türk Milli Takımı hakkı olmayan oyuncuya Türk statüsü veremezsin."

Siyah-beyazlı takımın kadrosunda bulunan Ercan Osmani'nin 15 yaşından beri Türkiye'de olmasına rağmen Türkiye liginde yabancı statüsünde oynadığını vurgulayan Kandemir, "Bizim oyuncumuz Ercan Osmani 15 yaşında Türkiye'ye gelmiş, Türk statüsü vermiyorsun. Tarık Biberovic yönetmeliğe göre Türk statüsünde oynayamaz. Fenerbahçe bize karşı 6 yabancıyla oynadı. Türkiye liginde 5 yabancıyla oynayabilirsiniz. Bize göre hükmen mağlubiyet olmalı." ifadelerini kullandı.

Tarık Biberovic'in Türkiye'de altyapılarda forma giymediğini, Basketbol Gelişim Ligi'nde (BGL) oynadığını hatırlatan Kandemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir oyuncunun Türkiye vatandaşlığına geçtikten sonra altyapılarda oynaması lazım. Biberovic altyapılarda hiç oynamadı. BGL'de kontenjandan oynadı. BGL altyapı değil, bunu altyapı gibi gösterdiler. Bazen kulüpler tepki gösterip maçlara altyapılarını göndereceklerini söylüyorlar. Karşıyaka, Fenerbahçe maçında yaptı ama BGL'deki oyuncularını gönderemedi. Oradan istediğinizi alamıyorsunuz. BGL'deki antrenörler ve oyuncular sözleşmeli, sözleşme varsa profesyonel demektir."

Oyuncuları Ercan Osmani'nin Türkiye'de askere de çağrıldığını kaydeden Kandemir, "Ercan Osmani herhangi bir milli takımda oynamadı, sadece bizim milli takımda oynamak istiyor. Ercan Şampiyonlar Ligi'nde Türk statüsünde oynuyor. Türkiye liginde yabancı statüsünde görünüyor. Biberovic ise FIBA'nın sitesinde yabancı oyuncu olarak görünüyor. Ercan burada vergi veriyor, askere çağrılıyor, öbürünün Türk statüsüyle alakası yok ama bunu elde edebiliyor." şeklinde konuştu.

"Federasyonlar tüm yönetmeliklerini anayasaya göre yapmalıdır"

Fenerbahçe'de geçen sezon Ali Muhammed'in yanı sıra Biberovic'in Türk statüsünde olduğunu belirten Kandemir, "Anadolu Efes ya da Fenerbahçe olduğu zaman oyuncular Türk statüsü hakkı elde edebiliyor. Biberovic'in yönetmeliklere göre Türk statüsünde oynama şansı yok, devşirme statüsünde oynar. Bir takımda da bir devşirme oyuncu olabilir. Fenerbahçe'de geçen sezon Ali Muhammed ve Biberovic devşirme statüsündeydi. Federasyonlar tüm yönetmeliklerini anayasaya göre yapmalıdır. Ercan Osmani'nin de Biberovic'in de TC kimliği var. Birine Türk statüsü verip, diğerine vermemezlik yapamazsın. Ercan, Anadolu Efes veya Fenerbahçe'ye transfer olursa Türk statüsünde oynardı." değerlendirmesinde bulundu.

Bu konuda hukukçulara da danıştıklarını anlatan Kandemir, "Benim hukuki yorumuma göre de hukukçuların görüşüne göre de Biberovic'in Türk statüsünde oynama şansı yok. Bu tamamen federasyonun yaptığı şey. Kişiye göre, yönetmeliğe göre bir madde koyarak bu olmaz. Türkiye'de Türk statüsündeki oyuncunun milli takımda da oynama hakkı olacak. O varsa buyursun Türk statüsünde oynasın." diyerek sözlerini tamamladı.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Türkiye, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş Icrypex, Fenerbahçe Beko maçı için itirazda bulundu - Son Dakika Spor


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