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Beşiktaş Icrypex'in rakibi Hereda San Pablo Burgos - Son Dakika

Beşiktaş Icrypex'in rakibi Hereda San Pablo Burgos

13.12.2021 10:11
Beşiktaş Icrypex'in rakibi Hereda San Pablo Burgos

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci hafta maçında yarın İspanya temsilcisi Hereda San Pablo Burgos'u konuk edecek.

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci hafta maçında yarın İspanya temsilcisi Hereda San Pablo Burgos'u konuk edecek.

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlı ekip, geride kalan 4 haftada yaşadığı 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle grubunda üçüncü sırada yer alıyor. Grupta 3 galibiyeti, 1 mağlubiyeti olan İspanyol ekibi ise ilk sırada bulunuyor.

İki takım arasında İspanya'da oynanan maçı Hereda San Pablo Burgos, 82-74 kazanmıştı.

Şampiyonlar Ligi, basketbol, Beşiktaş, İspanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş Icrypex'in rakibi Hereda San Pablo Burgos - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaş Icrypex'in rakibi Hereda San Pablo Burgos - Son Dakika
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