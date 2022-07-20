Beşiktaş ikinci kamp dönemi için İspanya'ya geldi - Son Dakika
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Beşiktaş ikinci kamp dönemi için İspanya'ya geldi

20.07.2022 17:37
Beşiktaş ikinci kamp dönemi için İspanya'ya geldi

Yeni sezon hazırlıklarına İspanya'da devam edecek Beşiktaş, kamp yapacağı Alicante şehrine ulaştı.

Yeni sezon hazırlıklarına İspanya'da devam edecek Beşiktaş, kamp yapacağı Alicante şehrine ulaştı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla İspanya'ya gelen siyah-beyazlı kafileye Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı eşlik etti. Kafilede yeni transfer Emrecan Uzunhan da yer aldı.

Siyah-beyazlı ekibin İspanya kampında şu isimler yer alıyor:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Romain Saiss, Welinton Souza, Francisco Montero, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz, Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Berkay Vardar, Kartal Kayra Yılmaz, Salih Uçan, Emirhan İlkhan, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Kenan Karaman, Georges-Kevin N'Koudou, Tyler Boyd, Emirhan Delibaş, Oğuzhan Akgün, Jackson Muleka, Wout Weghorst, Cenk Tosun.

Beşiktaş 27 Temmuz'a kadar sürecek kampta iki hazırlık maçı oynayacak. Siyah-beyazlı ekip 23 Temmuz'da Wolverhampton ile 26 Temmuz'da da Deportivo Alaves ile karşılaşacak.

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Kaynak: AA

Sabiha Gökçen, Cenk Tosun, Beşiktaş, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş ikinci kamp dönemi için İspanya'ya geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Beşiktaş ikinci kamp dönemi için İspanya'ya geldi - Son Dakika
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