Trabzonspor teknik direktörü Avcı'dan Beşiktaş'a bomba gönderme: Ceket çıktığında ben de konuşurum - Son Dakika
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Trabzonspor teknik direktörü Avcı'dan Beşiktaş'a bomba gönderme: Ceket çıktığında ben de konuşurum

16.10.2022 23:17

Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı maçın ardından açıklamalar yaptı. Tribünlerin kendisine yönelik tepkisine yanıt veren tecrübeli hoca, "Trabzonspor'dayım, Türkiye'nin en büyük takımlarından birindeyim. Dışarıdaki sürü psikolojisine bakmıyorum. Bana Beşiktaş formasını hediye ettiler, oğluma götüreceğim. Beşiktaş'a büyük saygım var. Üstümde Trabzonspor ceketi var, belki yarın bir gün ceket çıktığında, ben de konuşurum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ile Vodafone Park'ta 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmaya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunurken siyah-beyazlı taraftarların kendisine yönelik tepkisine de cevap verdi.

"YARIN BİR GÜN CEKET ÇIKTIĞINDA, BEN DE KONUŞURUM"

Beşiktaş taraftarının tepkisine ilişkin konuşan Avcı, "Beşiktaş'ta teknik direktörlük yaptım, gurur duyuyorum. Sonuna kadar saygım var. Trabzonspor'dayım, Türkiye'nin en büyük takımlarından birindeyim. Dışarıdaki sürü psikolojisine bakmıyorum. Bana Beşiktaş formasını hediye ettiler, oğluma götüreceğim. Aslında Bartın'a bakalım. Kimsenin ailesi, kötülükleri hak etmiyor. Ne oldu? Maç oynadık, bu mu? Beşiktaş'a büyük saygım var. Üstümde Trabzonspor ceketi var, belki yarın bir gün ceket çıktığında, ben de konuşurum." dedi.

Abdullah Avcı'nın açıklamalarının devamı şöyle:

"KAZANABİLİRDİK"

"Beşiktaş'ta iyi ve derin bir kadro var. İç sahada baskıyı yapacaklarını biliyorduk. 8. günde onlar ilk maçını oynadı, biz 7. günde 3. maçımızı oynadık. Oyunu iyi planladık. İki büyük takıma yakışan bir oyun oldu. Kazanmak için geldik, üzgünüz. Bu atmosferde 1 puan da iyi. İki senedir burada kazandık, yine de kazanmak istedik. Biz çok yorgunuz. Dinlenmek ve en iyi şekilde devam etmek istiyoruz. Kazanabilirdik, bunu kaçırdığımız için üzgünüz.

"BİRAZ DAHA BAKIŞ AÇIMIZI DEĞİŞTİRMELİYİZ"

İki gün izin yapacağız. Cumartesi maçımız, ona hazırlanacağız. Beşiktaşlı futbolcuları da mücadelelerinden dolayı tebrik ederim. Oyuncularımı da tebrik ederim. Kim kazanırsa kazansın, şampiyon olmayacaktı. Daha 10. haftadayız, 20 haftayı ne yapacağız? 10. haftada final maçı olmaz. Aynı baskıyı burada da yaşadım. Biraz daha bakış açısını değiştirmeliyiz. Kazanmak ya da kaybetmek ölüm değil! Böyle bakarsak, daha iyi hissedeceğiz."

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