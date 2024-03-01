Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 derbinin sadece 1'i beraberlikle sona erdi. Geride kalan 9 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 5, siyah-beyazlılar ise 4 galibiyet elde etti.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, pazar günü Dolmabahçe'de mücadele edecek. Bu karşılaşma öncesinde iki takımın oynadığı son 10 derbide tek beraberlik çıktı. Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 müsabakada sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu mücadelelerde Aslan 5 kez sahadan galip ayrılırken, Kartal ise 4 kez rakibini mağlup etti, 1 maç da berabere tamamlandı. İki takım da galibiyetlerini evindeki maçlarda elde etti.
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:
05.05.2019 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig)
27.10.2019 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)
15.03.2020 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 (Lig)
17.01.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0 (Lig)
08.05.2021 Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1 (Lig)
25.10.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig)
14.03.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)
05.11.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)
30.04.2023 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 1 (Lig)
21.10.2023 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki son 10 derbide sadece 1 beraberlik - Son Dakika
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