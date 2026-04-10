Beşiktaş İlk Yarıda 3-1 Önde - Son Dakika
Beşiktaş İlk Yarıda 3-1 Önde

10.04.2026 21:08
Beşiktaş, Antalyaspor'u 3-1 geride bırakırken, ilk yarıyı üstün tamamladı.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Furkan Ürün, Murat Altan

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Olaitan, Cengiz Ünder, Jota Silva, Oh

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 37 Bünyamin Balcı), Veysel Sarı, Giannetti, Dzhikiya (Dk. 37 Doğukan Sinik), Paal, Safuri, Ceesay, Saric, Van de Streek, Ballet

Goller: Dk. 5 Orkun Kökçü, Dk. 9 Jota Silva, Dk. 33 Oh (Beşiktaş), Dk. 21 Van de Streek (Hesap.com Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Ballet, Dk. 44 Safuri (Hesap.com Antalyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Hesap.com Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 3-1 önde kapattı.

3. dakikada ceza sahası sol çaprazından Oh'un sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Julian, topu kornere çeldi.

4. dakikada sol taraftan ön direğe kullanılan kornerde iyi yükselen Jota Silva'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

5. dakikada Beşiktaş golü buldu. Antalyaspor savunmasında çıkarken yapılan pas hatasının ardından Cengiz Ünder topla buluştu. Bu oyuncunun ara pasıyla rakip kaleye sokulan Orkun Kökçü'nün ceza sahası ilk metrelerinde yaptığı şık dokunuşta meşin yuvarlak, kaleci Julian'ın yanından ağlarla buluştu: 1-0

9. dakikada siyah-beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Orkun Kökçü'nün aşırtma pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Jota Silva'nın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Julian'ın müdahalesine rağmen filelere gitti: 2-0

21. dakikada Antalyaspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası içine yaptığı ortaya sağ çaprazda kafayla düzgün bir vuruş yapan Van de Streek, meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi: 2-1

33. dakikada Beşiktaş bir gol daha attı. Olaitan, sol kanattan taşıdığı topu ceza sahası hafif sol çaprazındaki Oh'a çıkardı. Güney Koreli futbolcunun sol ayağıyla yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Julian'ın yanından ağlara gitti: 3-1

40. dakikada Olaitan'ın ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Oh'un sert şutunda kaleci topu kornere gönderdi.

Beşiktaş, ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

Kaynak: AA

Antalyaspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Advertisement
