Beşiktaş İlk Yarıda Göztepe'yi Geçti

Stat: Tüpraş
Hakemler: Ozan Ergün, Murat Altan, Mehmet Kısal
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Asllani, Orkun Kökçü, Cerny, Olaitan, Oh
Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak, Dennis, Miroshi, Cherni, Krastev, Juan, Janderson
Goller: Dk. 9 Ndidi, Dk. 36 Murillo (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 15 Ndidi, Dk. 16 Sergen Yalçın (Teknik direktör) (Beşiktaş), Dk. 16 Heliton (Göztepe)
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanan maçın ilk yarısını siyah-beyazlılar, 2-0 önde kapattı.
8. dakikada ceza yayının solundan kullanılan frikikte Orkun Kökçü'nün barajın altından vuruşunda top, önce savunmaya daha sonra yan direğe çarparak kornere çıktı.
9. dakikada Beşiktaş golü buldu. Sol kanattan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornere ön direkte iyi yükselen Ndidi, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
Beşiktaş, 11. dakikada net pozisyondan yararlanamadı. Olaitan'ın pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Cerny'nin içe kat edip yerden şutunda kaleci Lis, son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
36. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Asllani'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topu önüne alan sağ bek Murillo'nun sert şutunda meşin yuvarlak, üst direğe çarparak filelere gitti: 2-0.
43. dakikada Cerny'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında dar açıda topla buluşan Murillo'nun sert şutunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Beşiktaş, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
