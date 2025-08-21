Beşiktaş İlk Yarıyı Önde Kapattı

Stat: La Tuiliere

Hakemler: Sigurd Kringstad, Runar Langseth, Ole Andreas Haukasen (Norveç)

Lausanne: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Sene, Diakite

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Paulista, Emirhan Topçu, Uduokhai, Rashica, Ndidi, Orkun Kökçü, Jurasek, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham

Gol: Dk. 45 Rashica (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 31 Uduokhai (Beşiktaş)

UEFA Konferans Ligi play-off turundaki Lausanne-Beşiktaş müsabakasının ilk yarısı, siyah-beyazlı takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

5. dakikada Lausanne etkili geldi. Dar alanda yapılan kısa paslarla ceza sahasında topla buluşan Diakite'nin penaltı noktasının sağında yaptığı vuruşta, kaleci Ersin Destanoğlu iki hamlede meşin yuvarlağı kornere çeldi.

9. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Sene'nin sert şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu topu tokatlayarak gole izin vermedi.

28. dakikada Orkun Kökçü'nün ceza sahasının dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top az farkla üstten dışarı çıktı.

33. dakikada Emirhan Topçu'nun kendi ceza sahası sol çaprazında zamanlama hatasından yararlanan Sene'nin sert şutunda, top yandan auta gitti.

34. dakikada Uduokhai'den kritik müdahale geldi. Hızlı gelişen atakta Lekoueiry, topla ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı penaltı noktasının sağındaki Sene'ye çıkarmak istedi. Beşiktaş savunmasında Uduokhai, kayarak topu kornere gönderdi ve mutlak bir golü engelledi.

45. dakikada Beşiktaş golü buldu. Jurasek'in sol kanattan kale önüne yaptığı ortada Abraham'dan önce kaleci Letica uzanarak meşin yuvarlağı çeldi. Ceza sahası hafif sağ çaprazında Rashica'nın sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta top ağlarla buluştu: 0-1

Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.